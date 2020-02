Hong Kong: coronavirus, autorità sanitarie confermano tre casi di infezione locale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero, rende nota l'organizzazione sindacale nata nel corso delle proteste antigovernative dello scorso autunno, dovrebbe interessare prima i servizi di assistenza ordinari e, in un secondo eventuale momento, anche le emergenze. Secondo quanto riferisce il quotidiano "South China Morning Post", le trattative per disdire l'agitazione non sono andate a buon fine a causa del rifiuto a partecipare ai colloqui che sarebbe stato opposto dal capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam. La protesta dovrebbe estendersi per almeno quattro giorni. (Cip)