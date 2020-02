Usa: risultati parziali caucus Iowa, Buttigieg in testa seguito da Sanders, Warren e Biden

- Nei primi risultati parziali diffusi dai Democratici in Iowa, dove si sono svolti ieri i primi caucus per le presidenziali 2020, Pete Buttigieg è in testa con il 26,9 per cento dei delegati. I dati riguardano il 62 per cento dei distretti scrutinati. Subito dopo l'ex sindaco di South Bend (Indiana) si piazza il senatore indipendente Bernie Sanders con il 25,1 per cento, seguito dalla senatrice Elizabeth Warren con il 18,3 per cento e da Joe Biden, con il 15,6 per cento. Il presidente del Partito democratico dello Iowa, Troy Price, si è scusato per il ritardo di 20 ore nella pubblicazione dei risultati dei caucus dell'Iowa, dovuto ad un problema nell'applicazione di conteggio dei voti. (segue) (Was)