Usa: risultati parziali caucus Iowa, Buttigieg in testa seguito da Sanders, Warren e Biden (2)

- Nell'Iowa la scelta del candidato democratico non avviene attraverso primarie vere e proprie, ma tramite i cosiddetti "caucus": assemblee di elettori organizzate all'interno di palestre, scuole o chiese, della durata di qualche ora. La votazione degli esponenti del partito avviene per lo più per alzata di mano o conteggio. I caucus vengono organizzati solo in quattro Stati Usa: Nevada, North Dakota, Wyoming e Iowa. Il risultato dei caucus dell'Iowa offrirà informazioni interessanti su come proseguirà il dibattito dentro il Partito democratico, e spesso i risultati sono decisivi per far decollare, o affossare, una candidatura. Attualmente i candidati democratici ancora in corsa sono 11. Tra i più popolari ci sono l’ex vicepresidente Joe Biden, in testa in tutti i sondaggi, i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders e l’ex sindaco di South Bend (Indiana) Pete Buttigieg. (Was)