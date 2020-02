Incidenti lavoro: schiacciato da tir in manovra nel Lodigiano, morto operaio 21 anni

- Un operaio di 21 anni è morto dopo essere stato investito e schiacciato contro un muro da un camion in manovra all'interno di una ditta nel Lodigiano. L'incidente è avvenuto martedì sera poco prima delle 18 in via Attilio Orecchia a Tavazzano con Villanesco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, residente in Valtellina. Sulla dinamica indagano i carabinieri e gli ispettori dell'Ats.(Rem)