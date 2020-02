Trasporto aereo: Brasile, compagnia aerea Gol conferma partnership con la American Airlines

- La compagnia aerea brasiliana Gol ha reso noto oggi, 4 febbraio, di aver raggiunto un accordo di partnership con la compagnia statunitense American Airlines con l'obiettivo di integrare i voli tra le due compagnie aeree in America Latina. La partnership consentirà alla compagnia statunitense di offrire 20 nuove destinazioni in sud America, come Asunción, in Paraguay, e consentirà a Gol di condividere voli su nuove rotte negli Stati Uniti. Nell'ambito dell'accordo, American Airlines amplierà le sue operazioni a Miami, con l'inclusione di un nuovo volo giornaliero per Rio de Janeiro. Inoltre, la compagnia intende aggiungere 12 voli in partenza da sei città americane (Nashville, Boston, Houston, Orlando, Raleigh-Durham e Tampa) all'aeroporto di Miami offrendo maggiori opportunità ai clienti di volare in America Latina. (segue) (Brb)