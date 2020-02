Trasporto aereo: Brasile, compagnia aerea Gol conferma partnership con la American Airlines (2)

- Le trattative tra le due società erano state avviate lo scorso ottobre 2019, lo stesso giorno in cui era stata annunciata la partnership tra la compagnia cilena Latam e la compagnia statunitense Delta alla fine del mese di settembre. L'alleanza tra Latam e Delta era stata raggiunta dopo che i tentativi di approccio della American Airlines per creare una partnership con Latam erano stati cancellati dall'intervento della Corte suprema cilena, secondo la quale l'accordo violava le leggi anti-trust. La Delta, a sua volta, aveva abbandonato l'idea di una partnership con la Gol dal momento che offre meno tratte interessanti per la compagnia americana. (segue) (Brb)