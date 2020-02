Coronavirus: cittadini brasiliani rimpatriati sabato dalla Cina (2)

- L'area destinata alla quarantena era stata identificata questa mattina nel corso di un ispezione organizzata questa mattina presso la base di Anapolis. Secondo il governo la base è stata scelta perché soddisfa tutte le condizioni necessarie per ricevere i brasiliani in quarantena, così come indicato dal ministero della Sanità. Il sindaco di Anapolis, Roberto Naves, dal canto suo, ha dichiarato che la popolazione non dovrà preoccuparsi perchè "queste persone non sono malate", ha sottolineato il prefetto e "se dovessero mostrare sintomi non saranno curate nella città di Anapolis e non transiteranno in città", ha concluso. Per rendere possibili le operazioni di rimpatrio e la quarantena, questa mattina, 4 febbraio, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva presentato in parlamento, un disegno di legge che definisce in dettaglio misure sanitarie da adottare per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Il testo è stato pubblicato in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale insieme con il decreto del Ministero della Salute che aumenta il livello di allerta sanitaria nel paese da "pericolo imminente" a "emergenza di salute pubblica, il più alto della scala di tre livelli di rischio. (segue) (Brb)