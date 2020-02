Coronavirus: cittadini brasiliani rimpatriati sabato dalla Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì, 31 gennaio, il presidente Jair Bolsonaro aveva dichiarato che intendeva rimpatriare i brasiliani, ma ci sarebbero state difficoltà di bilancio dovute alla necessità di inviare aerei per il trasporto nel paese asiatico. Il presidente era arrivato a ipotizzare di non disporre il rimpatrio dei brasiliani salvo poi fare un passo indietro a seguito della pubblicazione di un video nel quale i cittadini si appellano al governo per essere aiutati a rientrare in patria. Nel messaggio i brasiliani evidenziavano le operazioni effettuate da altri paesi per ritirare i loro cittadini dalla Cina e si impegnavano a trascorrere un periodo in quarantena dopo essere sbarcati. Nella giornata di ieri due brasiliane, dotate anche di cittadinanza portoghese hanno lasciato Wuhan su un volo francese e termineranno il periodo di quarantena a Lisbona. (segue) (Brb)