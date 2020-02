Usa: ispettore generale Pentagono, ritiro da Iraq porterebbe a rinascita Isis

- Il ritiro militare degli Stati Uniti dall'Iraq porterebbe "probabilmente" a una rinascita dell'Isis: è la conclusione di una valutazione effettuata dall'intelligence rivelata in un rapporto dell'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono. "L'analisi della Defense Intelligence Agency (Dia) per l'Ispettore generale del dipartimento della Difesa indica che senza una presenza di truppe statunitensi in Iraq è probabile che l'Isis possa ripresentarsi sul territorio", ha scritto l'ispettore generale del Pentagono, Glenn Fine, ripreso dal quotidiano "The Hill". Il rapporto dell'ispettore generale sull'Operazione Inherent Resolve arriva mentre non accennano a placarsi le tensioni nelle relazioni tra gli Stati Uniti e Iraq dopo che il mese scorso alcuni droni statunitensi hanno ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani all'aeroporto internazionale di Baghdad. La Dia e la coalizione anti-Isis sono d'accordo nel ritenere che la morte ad ottobre scorso del leader Abu Bakr al Baghdadi durante un raid Usa in Siria non ha influenzato le capacità del gruppo. Per il comando centrale Usa e la Defense Intelligence Agency la morte di al Baghdadi "non ha comportato un degrado immediato delle capacità dell'Isis", afferma il rapporto. (Was)