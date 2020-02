Coronavisurs: canadesi potrebbero essere rimpatriati domani da Wuhan

- I canadesi bloccati a Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia da coronavirus, potrebbero essere autorizzati a partire domani, 6 febbraio, anche se non tutte le persone registrate per rientrare in patria potranno avere un posto sul volo inviato da Ottawa. L'aereo noleggiato dal governo, che può ospitare 250 persone, è ora in viaggio per Hanoi, in Vietnam, dove attenderà l'ok per raggiungere Wuhan. Il Global Affairs Canada, l'equivalente del ministero degli Esteri, ha informato i canadesi che il volo noleggiato dal governo dovrebbe lasciare l'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe la mattina presto del 6 febbraio. "A causa della domanda e delle restrizioni associate a questo volo, non possiamo garantire che chiunque abbia diritto a un posto sarà in grado di salire a bordo dell'aereo", si legge. Sul caso è intervenuto il premier liberale Justin Trudeau che ha rassicurato i canadesi in attesa di evacuazione. Ottawa sta infatti aspettando l'approvazione da Pechino per inviare un secondo aereo ed evacuare “molto presto” tutti i suoi cittadini. I funzionari canadesi non sanno ancora quanti canadesi si presenteranno all'aeroporto di Wuhan, la capitale della provincia di Hubei. (Res)