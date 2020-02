Giappone: coronavirus, almeno 10 contagiati a bordo di nave da crociera in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 10 persone a bordo della nave da crociera posta in quarantena a Yokohama, in Giappone, sono risultate positive al nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute giapponese. A bordo della nave da crociera Diamond Princess ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio. La nave è stata posta in quarantena dopo che un passeggero da Hong Kong sbarcato dalla nave è risultato positivo al coronavirus. Le autorità giapponesi hanno effettuato test per il coronavirus su 120 passeggeri e membri dell’equipaggio che esibiscono sintomi influenzali, e su 153 persone che sono entrate in contatto ravvicinato con il passeggero infetto. Ben 10 casi di infezione sono stati riscontrati tra i primi 31 esami di cui sono disponibili i risultati. (segue) (Git)