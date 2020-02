Giappone: coronavirus, governo potrebbe estendere divieto d’ingresso dalla Cina

- Il Giappone potrebbe inasprire ulteriormente il divieto d’ingresso nel paese ai cittadini stranieri che hanno visitato di recente la provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato ieri il primo ministro giapponese, Shinzo Abe. “Stiamo analizzando i dati dei pazienti in Cina, per determinare quali regioni presentino un rischio elevato”, ha dichiarato il premier di fronte alla Camera bassa della Dieta giapponese. “Rimaniamo aperti all’adozione di qualunque misura, inclusa la possibilità di ampliare il numero di regioni” interessate dal divieto d’ingresso in Giappone. “La situazione è in costante evoluzione, ha aggiunto Abe. In Cina il virus ha ucciso almeno 425 persone, e ne ha infettate quasi 20.500. Ieri il ministero della Salute giapponese ha confermato altri tre casi, che portano il totale nel paese a 23. (segue) (Git)