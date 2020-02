Giappone: coronavirus, governo potrebbe estendere divieto d’ingresso dalla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato il 3 febbraio che il suo governo si coordinerà con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per minimizzare l’impatto dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus cinese sulle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma la prossima estate. Tokyo sta tentando di contenere la propagazione dell’epidemia sul proprio territorio nazionale, ma ha già dovuto confermare 20 casi di infezione. Il primo ministro ha dichiarato che un kit per la diagnosi rapida dell’infezione è in fase di sviluppo presso le istituzioni mediche del paese. “Lavoreremo a stretto contatto con l’Oms e altre istituzioni per garantire che i preparativi in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi procedano senza ricadute”, ha detto Abe nel corso di un intervento parlamentare. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo potrebbero incontrarsi questa settimana per discutere la risposta all’emergenza sanitaria internazionale. (Git)