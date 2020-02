Brasile: investitori brasiliani in maggioranza nella borsa per la prima volta in 6 anni

Brasilia, 04 feb 23:20 - (Agenzia Nova) - Nel 2019 per la prima volta dal 2014 gli investitori brasiliani hanno rappresentato la maggioranza presso la borsa di San Paolo. L'anno scorso, grazie al calo dei tassi di interesse al livello più basso di sempre, la quota di capitale nazionale nel mercato azionario (52 per cento) ha superato quella degli investitori stranieri (48 per cento) e ha sostenuto la crescita del valore dell'indice di borsa Ibovespa. Lo riporta il quotidiano "Uol Economia". L'aspettativa per il 2020 è che questa tendenza continuerà di fronte alla crescente domanda interna, con gli investitori alla ricerca di nuove alternative al capitale remunerato. Gli investitori stranieri, a loro volta, hanno preso la direzione opposta. Nel 2019, di fronte a uno scenario internazionale caotico a causa con la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, unito alla crisi economica in alcuni paesi dell'America Latina, hanno ritirato circa 40 miliardi di real (8,4 miliardi di euro) dalla borsa contraddicendo le previsioni del governo secondo cui dopo la l'approvazione della riforma delle pensioni sarebbero entrati nel mercato nuovi capitali internazionali. (Was)