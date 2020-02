Difesa: forze armate Usa armano sottomarini con nuove testate nucleari "a basso rendimento"

- Una nuova testata nucleare, messa a punto sotto l'amministrazione Trump, è stata schierata a bordo di un sottomarino nucleare. Lo ha confermato ieri, 4 febbraio, il Pentagono. Lo schieramento del W76-2, una variante a basso rendimento della testata nucleare tradizionalmente usata sul missile Trident, è stato segnalato per la prima volta il 29 gennaio dalla Federazione degli scienziati americani. Lo spiegamento “rafforza la deterrenza e fornisce agli Stati Uniti un'arma strategica a basso rendimento pronta (...) sostiene il nostro impegno a favore di una dissuasione estesa e dimostra ai potenziali avversari che non vi è alcun vantaggio in termini di occupazione nucleare limitata perché gli Stati Uniti possono rispondere in modo credibile e decisivo a qualsiasi scenario di minaccia", ha scritto il sottosegretario alla Difesa John Rood. In una revisione della politica nucleare supervisionata dall'allora segretario alla Difesa Jim Mattis, il Pentagono aveva stabilito che c'era un divario nelle capacità nucleari degli Stati Uniti nei confronti della Russia. I funzionari hanno sostenuto che la Russia avrebbe potuto impiegare una delle sue tante piccole armi nucleari in un attacco limitato contro un alleato, costringendo potenzialmente gli Stati Uniti a scegliere se rispondere con una testata nucleare strategica ad alto rendimento, provocando una guerra nucleare su vasta scala, oppure rispondere al fuoco con un'arma convenzionale, rischiando imbarazzo o sconfitta. (Was)