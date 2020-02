Kosovo: Borrell, con governo in funzione intensificare cooperazione su riforme e dialogo con Belgrado (2)

- L'Alto rappresentante ha sottolineato che "c'è molto lavoro da fare per il nuovo governo per attuare le disposizioni dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'Agenda europea per le riforme e per promuovere lo stato di diritto e lo sviluppo socioeconomico" e che per questo "è necessario rafforzare la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato". In tale contesto, ha proseguito, "attendiamo con impazienza una rapida ripresa del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue per contribuire a raggiungere una completa normalizzazione delle relazioni. Lo status quo attuale non è sostenibile. Non c'è alternativa a una rapida ripresa dei colloqui di normalizzazione tra Belgrado e Pristina". (segue) (Beb)