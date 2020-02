Kosovo: Kurti convoca prima riunione governo, "saremo l'esecutivo dei cittadini"

- Il nuovo governo kosovaro sarà "l'esecutivo dei cittadini" e noi tutti lavoreremo nel loro interesse. Con questa parole il premier del Kosovo Albin Kurti ha aperto oggi la prima riunione del suo gabinetto. "Non dovremo mai fermare il nostro lavoro. La fiducia dataci la dobbiamo tradurre in un'ininterrotta azione quotidiana", ha detto Kurti, chiedendo dai suoi ministri il massimo impegno, specie nei primi 100 giorni di attività. "Credo che non ci sarà tempo per stare seduti nelle poltrone. Siamo stati eletti per dirigere, ma non per dare ordini dall'ufficio. Il mandato ottenuto è un privilegio, ma va capito bene che è un privilegio per servire e non per dare ordini. Dobbiamo dare alla figura del ministro quel senso mancato in tutti questi anni", ha ribadito il premier kosovaro. (segue) (Kop)