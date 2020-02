Usa-Nigeria: Pompeo ottimista su rimozione restrizioni ingresso ai nigeriani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato di essere ottimista sul fatto che la Nigeria prenderà le misure necessarie per permettere la rimozione delle restrizioni sui visti statunitensi imposte la scorsa settimana. Lo ha detto oggi, 4 febbraio, lo stesso capo della diplomazia statunitense durante l'incontro con l'omologo nigeriano Geoffrey Onyeama, presso il dipartimento di Stato. La Nigeria "ha spazio per crescere nel condividere importanti informazioni sulla sicurezza nazionale", ha detto Pompeo, in piedi accanto al ministro degli Esteri. "Sono ottimista che succederà”. Pompeo non ha offerto una linea temporale per la rimozione delle restrizioni. Onyeama ha affermato che la Nigeria ha identificato i problemi alla base del divieto e sta già prendendo provvedimenti per risolverli. (segue) (Was)