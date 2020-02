Brasile: vendita di veicoli diminuita dall'1,61 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese del 2019 (2)

- Anche in questo caso rispetto a dicembre del 2019, il numero rappresenta una riduzione molto più sensibile del 28,1 per cento delle vendite. Una riduzione delle vendite si è registrata anche nel segmento autobus, la riduzione delle cui immatricolazioni è stata del 2,27 per cento. Risultato positivo si è avuto invece per le vendite del segmento motociclette, cresciuto dell'1,08 per cento delle vendite a gennaio 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Nel primo mese dell'anno sono state immatricolate 91.700 mila unità. Anche il segmento relativo ai camion ha registrato un aumento delle vendite del 3,66 per cento, con la vendita di 7.100 mila veicoli a gennaio. (Brb)