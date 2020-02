Coronavirus: Brasile impone esami medici obbligatori e limitazione ingresso nel paese

- Tra le misure inserite dal governo brasiliano nella proposta di legge che definisce in dettaglio le regole sanitarie da adottare per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese, inviata oggi in Parlamento dal presidente Jair Bolsonaro, vi sono l'esecuzione di esami medici obbligatori e la limitazione temporanea dell'ingresso e dell'uscita del paese attraverso autostrade, porti o aeroporti. Sono previste anche altre possibili azioni come vaccinazione obbligatoria, laddove presente, test di laboratorio obbligatori e raccolta di campioni clinici. Il testo preparato dal governo specifica che queste misure saranno applicate "solo sulla base di prove scientifiche e analisi di informazioni sanitarie strategiche". Inoltre, afferma che le azioni devono svolgersi entro un determinato periodo ed essere limitate al "minimo indispensabile per la promozione e la conservazione della salute pubblica". (segue) (Brb)