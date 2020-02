Usa: discorso sullo Stato dell'Unione di Trump anticipa la prevista assoluzione su impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà oggi il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione a Capitol Hill, dove si troverà faccia a faccia con gli stessi Democratici che hanno cercato di rimuoverlo dall'incarico. Il presidente Trump parlerà infatti davanti a una sessione congiunta del Congresso il giorno prima dalla prevista assoluzione del Senato nel processo di impeachment dalle accuse per le presunte pressioni sul governo ucraino. Con l'assoluzione praticamente assicurata, Trump utilizzerà il suo terzo discorso sullo Stato dell'Unione per fissare le sue priorità per il resto dell'anno, con uno sguardo alle elezioni di novembre per ottenere un secondo mandato. Il discorso arriva inoltre il giorno dopo il flop dei caucus dell'Iowa, caratterizzati da problemi nel conteggio dei voti che ha causato un ritardo di quasi 24 ore. (segue) (Was)