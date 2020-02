Trasporto aereo: Brasile, compagnia aerea Gol conferma partnership con la American Airlines (3)

- L'accordo tra Gol e American Airlines, ha un alto valore strategico sia perché sarebbe concorrenziale all'altra alleanza sull'asse Usa-America Latina, sia perché le due compagnie gestiscono di fatto rotte complementari. Latam e Delta avevano annunciato la chiusura di un accordo che prevede l'acquisizione del 20 per cento delle azioni della compagnia cilena da parte di quella statunitense lo scorso 27 settembre. Secondo il quotidiano brasiliano "Infomoney", il principale fattore che avrebbe portato Delta a cambiare posizione sarebbe stata la presenza molto più organica della Latam in America Latina rispetto alla Gol, inizialmente prescelta per l'accordo. Grazie all'alleanza, infatti, Delta e Latam saranno leader in cinque dei sei principali mercati dell'America Latina sulla rotta per gli Stati Uniti. Di fronte all'espansione dell'alleanza, la Gol e la American Airlines, danneggiate dalla concorrenza della nuova partnership cercano ora un accordo per contenere perdite di quote di mercato. (Brb)