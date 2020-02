Coronavirus: cittadini brasiliani rimpatriati sabato dalla Cina

- Il ministro della Difesa brasiliano, Fernando Azevedo e Silva, ha dichiarato oggi, 4 febbraio, che i brasiliani che si trovano nella città cinese di Wuhan, epicentro della nuova epidemia di coronavirus, dovrebbero essere rimpatriati in Brasile entro sabato mattina, 8 febbraio. Il trasferimento dei brasiliani avverrà con due aerei dalla flotta presidenziale e un terzo aeroplano affittato. I brasiliani passeranno 18 giorni in quarantena in un'area specificamente allestita per il loro isolamento presso la base dell'aeronautica militare brasiliana ad Anapolis (stato di Goias). Chiunque presenti sintomi di infezione sarà portato all'ospedale delle forze armate a Brasilia, per la valutazione medica. Secondo il ministro, l'aereo noleggiato dovrebbe decollare dalla base aerea di Brasilia a mezzogiorno di domani, mercoledì 5 febbraio e arrivare in Cina all'alba di venerdì, 7 febbraio, per ripartire il prima possibile. (segue) (Brb)