Coronavirus: cittadini brasiliani rimpatriati sabato dalla Cina (4)

- Mandetta aveva informato che il governo ha definito in 18 giorni il periodo di quarantena cui i brasiliani saranno costretti ai rientro dalla Cina. Ciascuno avrà un alloggio individuale e isolato. "Il periodo di incubazione che è stato definito su criteri clinici è di 14 giorni, ma abbiamo deciso che aumenteremo questo periodo del 20 per cento, portandolo a 18 giorni", affermava il ministro. In ultimo Mandetta affermava che il governo non ha ancora definito il luogo in cui verrà effettuata la quarantena. In precedenza, il governo aveva ventilato alcune possibilità come Anspolis (nello stato di Goias), Florianópolis (Santa Catarina) o in una città nel nord-est. Mandetta ha spiegato che Anápolis offre il "vantaggio" di essere vicino a Brasilia, dove ci sono ospedali delle forze armate, con strutture più adeguate. (segue) (Brb)