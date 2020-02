Coronavirus: cittadini brasiliani rimpatriati sabato dalla Cina (6)

- In una nota congiunta rilasciata il 2 febbraio, dai ministeri della Difesa e degli Esteri del Brasile il governo aveva ufficialmente annunciato di stare lavorando alla preparazione del piano di volo per l'aereo che verrà inviato in Cina. Il velivolo potrebbe essere preso a noleggio. Secondo quanto definito dal governo, la misura riguarderà solo i cittadini brasiliani. Gli stranieri che arrivano sui voli dalla Cina non saranno costretti a essere isolati per un periodo. Il Ministero della Salute non ipotizza una limitazione alla libera circolazione degli stranieri che arrivano dalla Cina. L'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa) si è limitata a incaricare le compagnie aeree di segnalare la presenza di passeggeri con sintomi caratteristici della malattia. In tali casi, saranno isolati e monitorati. (Brb)