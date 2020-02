Brasile: coronavirus, governo ispeziona base militare di Anapolis come possibile sito per quarantena (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del nuovo ceppo di coronavirus in Cina è salito a 425 persone. 3.235 casi confermati sono stati segnalati il 3 febbraio, mentre il numero totale di infezioni è aumentato a 20.438 nella sola Cina continentale. Il primo gruppo di 50 pazienti affetti da coronavirus è stato ammesso al nuovo ospedale Huoshenshan di Wuhan alle 9:23 di questa mattina, ora di Pechino. Wuhan, città epicentro dell'epidemia virale, sta convertendo lo stadio Hongshan e il centro conferenze ed esposizioni in centri di quarantena improvvisati con altri mille posti letto per trattare i pazienti con sintomi meno gravi. Il governo della contea di Yangxin, nella provincia di Hubei ha vietato ai suoi dipendenti pubblici di usare maschere N95, di cui sussiste ancora una grave carenza, e ha chiesto loro di consegnare le maschere al personale medico in prima linea. (segue) (Brb)