Sardine: Corallo, foto con Benetton? Improvvida ma buonafede ragazzi

- L'esponente del movimento 6000 Sardine Jasmine Cristallo, ospite di "Otto e mezzo" su La7, in merito alle polemiche suscitate dopo l'incontro con Benetton, ha affermato: "Sono convinta della buona fede dei ragazzi, mi dispiace però che questa cosa (la foto delle Sardine con Benetton, ndr) forse sia servita a qualcuno per rifarsi una verginità. Secondo me quella foto è improvvida perché le conseguenze si ripercuotono su una moltitudine". Cristallo ha inoltre aggiunto: "Io ho sempre criticato i Cinque stelle per la loro rivendicazione di non essere né di destra né di sinistra, non ho mai creduto al 'post-ideologico', anzi ho sempre detto di essere di sinistra".(Rin)