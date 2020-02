Roma: albero caduto al Policlinico, strada chiusa per salvare uccelli (2)

- (Segue) Sono due i veicoli danneggiati dal grosso albero caduto poco dopo le 19 all'interno area del Policlinico Umberto I, prossimità ingresso pronto soccorso. Il cedimento dell'albero ha causato la caduta sul manto stradale di viale del Policlinico di una grande quantità di volatili. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia Locale Gruppo II Sapienza per messa in sicurezza della strada con chiusura da Viale dell'Università a piazza Girolamo Fabrizio in quanto la via è invasa da una distesa di volatili, in parte deceduti. Gli agenti si sono attivati anche per allertare organi competenti affinchè provvedano al recupero degli animali ancora vivi. Nella caduta le fronde dell'albero hanno colpito un passante che è rimasto ferito e si trova presso il Policlinico per le cure del caso. Si tratta di un uomo italiano entrato in codice rosso ma di cui non si conosce ancora l'entità delle ferite riportate. Le pattuglie del Gruppo Sapienza stanno provvedendo anche al rilievo dei danni dei due veicoli colpiti dall'albero. (Rer)