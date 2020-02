Francia-Argentina: presidente Fernandez domani a Parigi, atteso incontro con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Angel Fernandez è atteso domani all'Eliseo, a Parigi, dove sarà ricevuto dall'omologo francese Emmanuel Macron. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, precisando che dopo l'incontro i due capi di Stato pranzeranno insieme. Il tour di Fernandez, iniziato lo scorso fine settimana in Italia e Vaticano, è proseguito nella giornata di oggi a Madrid, dove ha tenuto un bilaterale con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez e il re Filippo VI. Nel tour organizzato per strappare appoggi europei alla campagna per la ristrutturazione del debito da 57 miliardi assunto solo due anni fa dal suo predecessore Mauricio Macri con il Fondo monetario internazionale (Fmi), e già caduto praticamente in default, Fernandez è arrivato in Spagna forte dell'incontro avuto ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Berlino sa che l'Argentina "non si trova in una situazione economica facile", ha detto Merkel, annunciando che il bilaterale ha ruotato attorno al tema del negoziato sul debito. "È importante pensare in che modo, dalla Germania e dall'Europa, possiamo aiutare il paese", ha detto Merkel.(Res)