Maltempo: vento forte crea danni su Salaria Tiburtina e Nomentana

- In poco più di un'ora sono stati un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per messa in sicurezza strade e per rilievo di incidenti e danni causati dalle forti raffiche di vento in varie zone della Capitale che hanno provocato caduta di alberi, rami, pali, insegne pubblicitarie. Tra le zone più colpite quelle di via Salaria, via Tiburtina, via Nomentana, ma anche nel quadrante più a sud come Centocelle, Ostiense, Eur e litorale. Al momento si registra tra gli interventi di maggior rilievo quello in viale del Policlinico dove un albero cadendo ha ferito un uomo. (Rer)