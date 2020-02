Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- L’Assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani partecipa alla firma del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Ordine degli Architetti di Roma e provincia (OAR) e Ater regionali per la promozione e diffusione dell’uso dei concorsi di progettazione per sostenere i processi di rigenerazione urbana. Sono presenti Flavio Mangione, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia e i direttore generali delle Ater regionali. L’evento si svolge a Roma, Sede dell’Ordine degli Architetti di Roma, in piazza Manfredo Fanti 47. Ore 10VARIE- Presentazione del Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia", a cura di Scenari Immobiliari, presso la Sala Convegni Sidief (Via degli Scialoja, 20) Roma dalle 10.00 alle 13.00- Convegno Guida in stato di ebbrezza e sistemi "Alcohol Interlock", organizzato dalla Fondazione ANIA ed European Transport Safety Council, durante il quale verranno comunicati i più recenti dati sulla guida in stato di ebbrezza a livello europeo e si parlerà della diffusione dei sistemi alcohol interlock, con una panoramica sulle leggi nei differenti Paesi dell'Unione. Presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera, via dell'Umiltà 83 - Roma ore 10.30.- Manifestazione organizzata da Comitato Valle Galeria Libera davanti al Consiglio Regionale del Lazio, Via Della Pisana n. 1301 Roma - dalle ore 11 alle ore 14- Proiezione in anteprima per 100 studenti del docufilm di Elisabetta Sgarbi “Vaccini. 9 lezioni di scienza”. Intervengono anche la regista e l’amministratore delegato di MSD Italia, Nicoletta Luppi. L’incontro rientra nel progetto “La salute in prima visione”. Rientra in una serie di iniziative che la Fondazione Mondo Digitale promuove per sensibilizzare ed educare i più giovani all’importanza non solo della prevenzione ma anche di una corretta informazione e comunicazione scientifica, lontana da derive social e bufale contagiose. Sede della Regione Lazio, Sala Tevere, viale Cristoforo Colombo 212 Roma - Ore 15(Rer)