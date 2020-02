Coronavirus: Speranza, situazione seria, grande cautela ma no allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, che stasera è ospite a "DiMartedì" su La7, a proposito del coronavirus, ha spiegato: la situaizone è seria e non può essere sottovalutata. Ma - ha aggiunto - sono sbagliati gli allarmismi. La siuazione va monitorata con grande attenzione: grande tutela ma no allarmismi". Quindi, Speranza ha spiegato che si tratta di un "virus nuovo, ha conseguenze che stiamo verificando, la mortalità è più bassa della Sars ma è molto veloce nel diffondersi. Diciamo la verità - ha poi precisato -: si sta diffondendo in maniera significativa per il momento in Cina, il cordone sanitario che lo stesso governo cinese ha costruito sembra funzionare. In Europa, che è una macro regione, in questo momento, c'è un caso ogni 25 milioni di abitanti".(Rin)