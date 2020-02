Coronavirus: Speranza, razzismo inaccettabile, da condannare

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a "DiMartedì, in onda questa sera su La7, ha condannato gli atteggiamenti che si stanno registrando nei confronti della popolazione cinese. "Sono atteggiamenti sbagliati, inaccettabili che dobbiamo condannare, non hanno alcun fondamento scientifico", ha detto. Il ministro ha inoltre aggiunto che quelli "di natura razziale sono totalmente irricevibili. La Cina - ha sottolineato Speranza - è un grande Paese e atteggiamenti del genere non aiutano per nulla, noi dobbiamo aiutare la Cina e il rapporto tra le istituzioni è fondamentale". (Rin)