Russia-Usa: tribunale russo respinge ricorso in appello dell'ex marine Whelan (2)

- Dai dati diffusi in tribunale, è noto che Whelan si è recato regolarmente in Russia dal 2007. Dettagli sulle accuse non sono divulgati ufficialmente, a causa della segretezza delle informazioni del caso. Il nuovo ambasciatore statunitense nella Federazione Russa, John Sullivan, lo scorso 30 gennaio aveva fatto visita al concittadino "L'ambasciatore statunitense Sullivan ha fatto visita a Paul Whelan nella prigione di Lefortovo. La salute e il benessere di Paul sono di grande preoccupazione per il governo degli Stati Uniti", aveva dichiarato l'ambasciata in un comunicato diffuso su Twitter. (Was)