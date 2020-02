Usa: "Wsj", Intercontinental Exchange presenta offerta da 30 miliardi di dollari per eBay

- Intercontinental Exchange (Ice), proprietario del New York Stock Exchange (Nyse), la Borsa di New York, ha fatto un'offerta pubblica di acquisto per eBay di oltre 30 miliardi di dollari. Lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, citando persone che hanno familiarità con la questione. Ice aveva puntato già in passato su eBay ma le due società, specifica il "Wsj", non sono attualmente in trattative formali e non vi è alcuna garanzia che eBay accetti un accordo. Sulla scia della notizia, le azioni di Ebay sono aumentate quasi del 10 per cento, a 37,81 dollari nelle negoziazioni pomeridiane, mentre le azioni di Intercontinental Exchange sono diminuite del 3 per cento, a 97,33 dollari dopo aver scambiato in rialzo all'inizio della sessione.(Was)