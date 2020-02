Usa: democratici Nevada non useranno app che ha mandato in tilt caucus in Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici del Nevada, negli Stati Uniti, hanno dichiarato che non utilizzeranno la stessa applicazione che ha causato ritardi nei risultati del caucus presidenziale in Iowa. Il Partito democratico del Nevada aveva inizialmente pianificato di utilizzare la stessa app, sviluppata dalla società Shadow Inc per entrambi gli stati, in occasione dei loro caucus del 22 febbraio. "Non utilizzeremo la stessa app o fornitore utilizzato nel caucus dello Iowa", ha dichiarato oggi, 4 febbraio, William McCurdy, presidente del Partito democratico dello Stato del Nevada. "Avevamo già sviluppato una serie di backup e sistemi di report ridondanti e stiamo attualmente valutando il percorso migliore", ha aggiunto. Shadow, in una dichiarazione pubblicata su Twitter, si è detto rammaricato per i ritardi nella segnalazione dei risultati delle votazioni e ha ribadito che il problema non ha influito su nessuno dei risultati del caucus sottostante. I caucus in Iowa, che inaugurano la stagione delle primarie per la Casa Bianca, sono stati caratterizzati da un imbarazzante ritardo dei risultati a causa di alcuni problemi riscontrati nell'app. (Was)