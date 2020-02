Usa: primarie Democratici, Bloomberg raddoppia spesa pubblicitaria dopo caos Iowa

- L'ex sindaco di New York City, Michael Bloomberg, ha autorizzato il suo staff per le primarie democratiche a raddoppiare le spese televisive per la campagna presidenziale dopo l'esito incerto dei caucus in Iowa. Il lungo processo delle primarie, che indicherà l'avversario democratico di Donald Trump alle presidenziali del 2020, si è infatti aperto ieri con i caucus in Iowa che sono stati caratterizzati da un imbarazzante ritardo dei risultati a causa di alcuni problemi riscontrati nell'applicazione utilizzata per il conteggio dei voti. Incoraggiato dal flop registrato nel piccolo Stato del nordest, Bloomberg ha autorizzato il suo team della campagna a raddoppiare le sue spese per spot televisivi in ​​tutti i mercati in cui è attualmente pubblicizzato ed incrementare il personale sul campo a più di duemila persone. Michael Bloomberg - che non partecipa ai caucus di febbraio - entrerà nella competizione delle primarie con il voto del super-Tuesday del 3 marzo, quando si voterà in quattordici Stati per assegnare un terzo dei delegati complessivi. (Was)