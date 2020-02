Coronavirus: Brasile impone esami medici obbligatori e limitazione ingresso nel paese (2)

- Il governo aveva annunciato ieri, 3 febbraio, l'invio della proposta di legge per consentire il rimpatrio dei brasiliani che si trovano a Wuhan, la città cinese dove è iniziata l'epidemia di coronavirus. Questa mattina, 4 febbraio, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha consegnato in parlamento, il disegno di legge che definisce in dettaglio misure sanitarie da adottare per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese, con allegato un decreto del Ministero della Salute che aumenta il livello di allerta sanitaria nel paese da "pericolo imminente" a "emergenza di salute pubblica, il più alto della scala di tre livelli di rischio. (Brb)