Usa: discorso sullo Stato dell'Unione di Trump anticipa la prevista assoluzione su impeachment (2)

- Secondo alcune anticipazioni della stampa Usa, Trump utilizzerà il discorso per ribadire alcuni nodi centrali della sua campagna di rielezione. L'inquilino della Casa Bianca farà riferimento "al grande ritorno americano", mettendo in evidenza i record segnati nell'economia, l'aumento delle spese militari e la nomina di giudici conservatori. Il presidente parlerà delle priorità future, come la riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria, una più ampia offerta scolastica, il taglio delle cosiddette città del santuario che proteggono gli immigrati clandestini e una ulteriore riduzione delle tasse. (Was)