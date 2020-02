Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- .REGIONEConsiglioOre 9:00, Aula, convegno sul tema "Telemedicina e innovazione in medicina nella Sanità regionale", a cura della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia porta il saluto dell'Assemblea.Ore 10:00 e 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Da Vinci di Borgomanero (No).Ore 11:00, via Lagrange 7, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia presenzia alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa del centenario della fondazione della prima sezione dell'Associazione nazionale Alpini.Ore 16:30, Museo Egizio (via Accademia delle Scienze 6), la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra partecipa all'iniziativa "Tante voci al museo", a cura dell'associazione Diskolè.Ore 17:30, Sala Viglione, inaugurazione della mostra "Augusto Cantamessa. Atmosfere piemontesi", a cura della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale in collaborazione con l'Associazione In'Arte. (Rpi)