Governo: Orlando (Pd), verifica va fatta ora, Paese ha bisogno di risposte

- Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, a proposito del governo, ha sottolineato che "una verifica va fatta, se non piace questo termine, parliamo di un tagliando. Ma credo vada fatto ora. Anche perché - ha aggiunto - farlo significa arrivare con più slancio alle elezioni regionali" in primavera, "il Paese non può attendere, ha bisogno di risposte". (Rin)