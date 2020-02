Imprese: Astaldi, portafoglio ordini 2019 a oltre 6,5 miliardi di euro

- Astaldi informa che il consiglio di amministrazione della società tenutosi in data odierna ha preso atto che, nell'ambito delle prime verifiche gestionali legate all'andamento del piano, è stato confermato il sostanziale allineamento nell'arco del piano delle proiezioni economico-finanziarie e commerciali con il piano posto alla base della proposta concordataria presentata al tribunale. In particolare, il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019, superiore a 6,5 miliardi di euro, risulta coerente con le stime contenute nel piano concordatario stesso, avendo beneficiato nel corso del 2019 di acquisizioni per un valore pari ad oltre 900 milioni di euro. Lo si legge in un comunicato stampa dell'azienda. Lo stesso Cda ha, inoltre, preso atto di alcune comunicazioni ricevute per conto di talune associazioni rappresentanti sottoscrittori dei prestiti obbligazionari emessi da Astaldi. Nello specifico, in tali comunicazioni vengono contestati alcuni aspetti procedurali relativi alla convocazione delle assemblee degli obbligazionisti e agli effetti della proposta concordataria. (segue) (Com)