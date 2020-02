Imprese: Astaldi, portafoglio ordini 2019 a oltre 6,5 miliardi di euro (2)

- A tal proposito, la società precisa che la procedura concordataria si sta svolgendo in maniera conforme alla normativa applicabile, anche per quel che riguarda il coinvolgimento degli obbligazionisti e in ottemperanza ai regolamenti che governano le due emissioni obbligazionarie della società. L'azienda precisa, inoltre, che l'offerta ai creditori chirografari contenuta nella proposta concordataria consiste nell'attribuzione di azioni e Sfp e non contempla percentuali minime di soddisfacimento del credito per le quali è stata indicata nell'attestazione una valutazione, a titolo di esempio, al solo fine di fornire ai propri creditori un parametro di riferimento. Con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza dell'iter di partecipazione alle suddette assemblee, la Società sta infine valutando le opportune azioni legali da intraprendere nei confronti di coloro che diffondono notizie inesatte che potrebbero influenzare in maniera non corretta la valutazione del voto degli obbligazionisti e, più in generale, dei creditori tutti, oltre che l'effettivo potere di rappresentanza dichiarato da taluni soggetti. La società ribadisce il proprio convincimento che l'approvazione della proposta concordataria costituisca la migliore soluzione attualmente disponibile nell'interesse dei creditori, oltre a consentire la conservazione di una importante realtà imprenditoriale italiana, pur restando possibile l'eventuale presentazione di proposte concorrenti nel rispetto della normativa fallimentare. (Com)