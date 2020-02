Giustizia: Orlando (pd) su prescrizione, condivido giudizio procuratore Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, a proposito della prescrizione, ha affermato di non poter che "condividere in larga parte il giudizio" espresso dal procuratore generale di Milano Roberto Alfonso che non ha nascosto rischi di incostituzionalità derivanti dalla riforma. (Rin)