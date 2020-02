Regeni: Fico incontra consulente famiglia al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico, in un post su Facebook, informa di aver incontrato "questo pomeriggio Ahmed Abdallah, consulente della famiglia Regeni al Cairo. L'incontro, cui ha preso parte anche il legale della famiglia Alessandra Ballerini - spiega -, è servito per fare un punto sullo stato delle indagini sul caso del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, ma anche sulla situazione e sulle preoccupazioni dell’associazione di cui fa parte Abdallah, l’Ecrf, che in questi anni in un contesto difficile ha fornito un contributo coraggioso nella ricerca della verità per Giulio". (Rin)