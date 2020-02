Vitalizi: Perilli (M5s), Commissione va ripensata, servono serenità e indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Gianluca Perilli, denuncia che "la vicenda dei vitalizi in Senato è grave, non può essere né negata né sottovalutata. E' una battaglia di equità sociale su cui il Movimento cinque stelle ha speso ogni energia. Noi - afferma in una nota - andiamo avanti con la massima determinazione. Questo privilegio è stato per decenni uno schiaffo in faccia ai cittadini italiani, è stato abolito nel 2018 e adesso c'è chi prova a ristabilirlo con ogni mezzo". Perilli inoltre aggiunge: "La commissione Contenziosa del Senato è macchiata da un conflitto di interessi, non può giudicare in piena serenità e indipendenza gli oltre 700 ricorsi presentati. L'istituzione Senato deve farsi carico di questo problema molto serio, bisogna ridare credibilità alla Commissione e al procedimento azzerando tutto e cambiando la composizione. L'Italia osserva attonita questo tentativo di restaurazione del privilegio". (Com)