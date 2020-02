Trasporti: Mise, riunito gruppo lavoro su sostegno a domanda automotive (2)

- Nell’incontro sono stati poi illustrati gli obiettivi al 2030 relativi alla mobilità prefissati dall’Italia nel Pniec, in particolare sui consumi energetici e sulle emissioni nei trasporti, a cui sono seguite le proposte avanzate dai soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro. Il confronto consentirà di definire le misure e le risorse da destinare a supporto della domanda di mobilità tenendo conto dei cambiamenti tecnologici ed economici in atto nella filiera dell’automotive. Sono stati quindi analizzati gli effetti che gli interventi tecnologici, normativi e fiscali avranno anche in ambito culturale, sociale, formativo ed occupazionale. I risultati dell’incontro odierno confluiranno in un documento finale, insieme a quelli dei prossimi gruppi di lavoro sull’offerta e sulle reti infrastrutturali, già programmati per il 18 febbraio e il 4 marzo. (Com)