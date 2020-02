Brasile: coronavirus, governo ispeziona base militare di Anapolis come possibile sito per quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dipartimento di Economia, finanza e amministrazione dell'Aeronautica militare brasiliana, la base aerea di Anapolis potrebbe essere scelta perché soddisfa tutte le condizioni necessarie per ricevere i brasiliani in quarantena, così come indicato dal ministero della Sanità. Il sindaco di Anapolis, Roberto Naves, ha dichiarato dal canto suo che i residenti non dovranno preoccuparsi se la città dovesse essere scelta per ospitare le persone da isolare. Le autorità, ha spiegato, ha proposto la base perché l'aeroporto militare attiguo è poco trafficato e si trova vicino all'ospedale delle Forze armate di Brasilia. "Queste persone non sono malate", ha sottolineato il prefetto. "Se dovessero mostrare sintomi non saranno curate nella città di Anapolis e non transiteranno in città", ha concluso. (segue) (Brb)