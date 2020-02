Brasile: coronavirus, governo ispeziona base militare di Anapolis come possibile sito per quarantena (3)

- Questa mattina, 4 febbraio, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro ha presentato in parlamento il disegno di legge che definisce in dettaglio le misure sanitarie da adottare per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese e le regole per il rimpatrio e la quarantena dei cittadini brasiliani che si trovano nella città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia, e che hanno chiesto di essere rimpatriati. Il testo è stato pubblicato in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale insieme con il decreto del ministero della Salute che aumenta il livello di allerta sanitaria nel paese da "pericolo imminente" a "emergenza di salute pubblica", il più alto nella scala di tre livelli di rischio. (segue) (Brb)