Brasile: coronavirus, governo ispeziona base militare di Anapolis come possibile sito per quarantena (4)

- Le misure erano state anticipate dal ministro della Sanità, Henrique Mandetta, riferendo i piani del governo alla stampa al termine di un incontro con altri ministri presso il palazzo presidenziale. La scelta di elevare il livello di rischio ha secondo il ministro "scopi amministrativi", come ad esempio quello di consentire il rimpatrio dei brasiliani che si trovano a Wuhan. Il ministro ha spiegato che normalmente il terzo livello viene decretato solo quando ci sono casi confermati di contagio sul territorio nazionale, ma che in questo caso il governo farà un'eccezione. "Entreremo nel livello tre con un atto discrezionale del ministro della Salute, al fine di poter avere le condizioni legali necessarie ad affrontare la crisi, affittare un velivolo per rimpatriare i cittadini brasiliani dalla Cina, oltre che definire i parametri per la scelta del personale, dell'area e delle condizioni per la gestione del periodo di quarantena previsto al rientro dei cittadini in patria" dichiarava. (segue) (Brb)